Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın başına neler geldiği hakkında hâlâ net bir bilgiye sahip değiliz.

Olay bizim açımızdan tam bir muamma!

Önce günler boyu gazeteci Kaşıkçı’yı aradık.

Ama bir türlü bulamadık.

Sonra öldüğüne kanaat getirdik.

Şimdi canlısını bulamadığımız Kaşıkçı’nın cesedini arıyoruz.

Maalesef onu da henüz bulabilmiş değiliz.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamalar ne bizi tatmin ediyor ne de dünya kamuoyunu!

Suudi Arabistanlılar tam bir muamma haline olay hakkında yaptıkları açıklamalarda, “Ne nasıl öldüğünü biliyoruz ne de cesedin nerede olduğunu biliyoruz” diyorlar.

Ve başka da laf etmiyorlar.

Bizler gerçek bilgiye bir türlü ulaşamazken ortalık türlü türlü dedikodudan geçilmiyor.

Başkonsoloslukta gazeteci Kaşıkçı “ileri-geri konuşmuş” da ona tepki gösteren öteki Suudi Arabistanlılar ile arasında “hır-gür yaşanmış” da o esnada aldığı yumrukla vefat etmiş gibi söylentiler var.

Olay ülkemizde geçiyor ama Suudi Arabistan Başkonsolosluğu içinde yaşanmış olması üzerimizdeki sorumluluğu hafifletiyor.

Evet, netice itibarıyla Cemal Kaşıkçı’yı başına gelecek felaketlerden kurtaramadık ama nişanlısı için koruma kararı aldık.

Dileriz olay daha dallanıp budaklanmaz.

Ve nişanlısı hakkında alınan koruma kararına ihtiyaç kalmaz. Suudi Arabistan yetkililerince yapılan açıklamalar adeta çocuk kandırır gibi.

Önce toptan reddettikleri olayı şimdi kısmen kabulleniyorlar ama bu defa da hem nasıl öldüğünü bilmediklerini iddia ediyorlar hem de cesedin nerede olduğunu bilmediklerini söylüyorlar.

Bu yalana inanmamızı bekliyorlar.

Bir başkonsolosluk binası içinde bir olay yaşanacak.

Bu olayda bir kişi hayatını kaybedecek.

Sonra ceset ortalıktan kaybolacak.

Başkonsoloslukta yaşayanlar bundan habersiz olacak!

Olacak şey mi bu?

Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın yapacağını söylediği açıklamayı bekliyoruz.

Umarız Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Salı günü söyleyecekleri tam bir muamma halini alan olayı anlamamıza yardımcı olabilir.

Muamma bizim açımızdan çözülse bile Suudi Arabistan yönetimi için sorun daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor.