Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine Ankara için yine Mansur Yavaş ismini düşündüğünü söylediği yolundaki haberler medyada yer almaya başlarken CHP sözcüsünün CHP’nin adaylarını evlatları arasından seçeceğini duyurması ne demektir? Kuşkusuz Mansur Yavaş’a “üvey evlat muamelesi” yapmak demektir.

Peki, Mansur Yavaş böyle bir muameleyi hak etmiş midir?

Elbette etmemiştir.

Bize göre CHP’nin Mansur Yavaş’a “üvey evlat muamelesi” yapması büyük bir haksızlıktan başka bir şey değildir.

Zira MHP’nin önde gelen bir ismi olan Mansur Yavaş her türlü eleştiriyi göze alarak CHP’nin adaylık teklifini kabul etmiş ve CHP’nin bugün, “Adayları kendi evlatlarımız arasından seçeceğiz” dediği kişilerden farklı biri olmadığını kanıtlamıştır.

CHP sözcüsünün Mansur Yavaş isminin yeniden gündeme geldiği günlerde böyle bir açıklama yapması şık olmamıştır.

En azından geçmişte birlikte hareket ettikleri önemli bir isme karşı nezaketsizlik söz konusudur.

Evet, CHP’nin ana muhalefet partisi olarak yerel seçimlerde kendi evlatları arasından birini aday göstermesi en doğal hakkıdır.

Ama bunu yaparken başkalarını incitmemeli ve küstürmemelidir.

Kendi evlatlarından birini aday göstermeleri haklarıdır ama kabul etmek gerekir ki büyük şehirlerde ipi göğüsleyecek bir isim göstermekte de çok ciddi sıkıntıları vardır.

Birileriyle anlaşmak ya da birileriyle ittifak yapmak gibi bir zorunluluk ile karşı karşıya oldukları inkâr edilemez.

Hâl böyle olunca geçmişte birlikte hareket ettikleri isimleri yeniden hatırlamaları çok normaldir.

Ancak ne var ki kimi CHP’liler bu gerçekleri görüp ayaklarını yorganlarına göre uzatmaya çalışırken kimileri de son derece nobran olmakta ve dün kendileri ile birlikte olan isimlere “üvey evlat muamelesi” yapmakta bir sakınca görmemektedirler.

Cumhur İttifakı’nın sıkıntılı günler yaşadığı bu dönemde CHP sözcüsünün bu lüzumsuz çıkışı CHP yönetimi tarafından da nasıl karşılandı bilemiyoruz.

Kendi evlatları arasından aday çıkararak yerel seçimlerde belediye başkanlığını kazanmaları ham hayalin de ötesinde bir durumdur.

Zaten birbirlerine düşmüş durumdalar.

Bir de kendilerine ilave oy getirecek isimlere böyle üvey evlat muamelesi çekecek olurlarsa seçimlerde halleri harap demektir.

Mansur Yavaş gibi popüler isimler kendilerine ne kadar ters gelse de şu anda gösterebilecekleri başkaca bir adayları yok gibi.

CHP yerel seçimlerde hayli zorlanacağa benziyor.