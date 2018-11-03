Duvara kim toslamış oluyor?

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

İktidar sözcülerinin açıklamalarına bakarsanız ekonomiye yönelik saldırılar alınan önlemlerle bertaraf edilmiş ve saldırıyı düzenleyenler başarısızlığa uğrayarak duvara toslamışlardır.

Ülke gerçeklerinin bu söylemle örtüşmesini can-u gönülden isteriz ama söylemler başka gerçekler ise bambaşka! Evet, duvara bir toslayan var!

Ancak bu iktidar sözcüleri tarafından tarif edilenler mi yoksa bizatihi iktidar sözcülerinin kendileri mi?

Ekonomik krizin alınan önlemlerle savuşturulduğunu ve Ekim ayı itibarıyla işlerin rayına oturduğunu savunanlar bir yandan da KDV ve ÖTV oranlarını indirme ihtiyacını duymasalar söylemleri çok daha inandırıcı olacak.

Ama alınan önlemler gösteriyor ki ekonomimiz ciddi bir dar boğazdan geçiyor.

Ve iktidar sözcüleri ekonomiyi rahatlatabilmek için arayış içine girmiş durumdalar.

KDV ve ÖTV oranlarındaki indirimler elbette durduk yerde yapılmış sıradan indirimler değil.

Bunlar bir ihtiyaç hatta bir zaruret sonucu alınmış kararlar.

Böyle bir kararın alınmasında kuşkusuz piyasalarda yaprağın bile kıpırdamaması ve sanayicisinden küçük esnafına kadar herkesin darboğaza girmesi etkili olmuştur.

Peki, piyasalar bu hale nasıl geldi?

İktidar sözcüleri piyasaların bu hale yurt dışında bir ülkenin başkentinden tezgâhlanan oyunlar sonucu geldiğini savunuyorlar.

Ekonomi konusuna aklı erenler ise yaşanan sıkıntıyı bambaşka nedenlere bağlıyorlar ve özellikle de faiz-enflasyon konusunda yapılan tartışmalara dikkat çekiyorlar.

İktidar sözcüleri aldıkları önlemler sonucu ekonomimize kast edenlerin duvara tosladıklarını iddia ediyor olsalar da peş peşe aldıkları kararlar kendilerinin de toslanan duvar önünde olduklarını göstermiyor mu?

Sanki onlar da duvara toslamışlar da geri vitese takarak bu halden kurtulmaya çalışıyor gibi bir görünümleri yok mu?

Dileriz aldıkları bu önlemler ekonomiyi kurtarmaya ve canlandırmaya yeterli olsun.

Bu önlemler yeterli olmayacak olursa o zaman kaygılarımız daha da artar ve “ekonomimiz nereye gidiyor” sorusuna daha çok cevap aramak zorunda kalırız.

Sanırız iktidar sözcüleri ekonomi konusunda akıl danıştığı kişileri ciddi biçimde gözden geçirmeliler. Zira mevcut danışmanların verdiği akıl ile işleri bir türlü rayına oturtamıyorlar.