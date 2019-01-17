Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Et, buğday, saman derken şimdi de “kuru soğan” ithali için kollar sıvanmış bulunuyor.

Kuru soğan fiyatlarının bir türlü zabt-u rabt altına alınamayışı kuru soğan ithalinde gümrük vergisinin sıfırlanması sonucunu doğurdu.

Kuru soğan ithal edileceğini duyunca içimizden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli gibi konuşmak geldi.

Ve “Paramız var ki ithal ediyoruz” dedik!

Bütün bu ithalatlar neyi gösteriyor?

Neyi gösterecek elbette ülke de tarım sektörünün“doğru dürüst yönetilemediğini” gösteriyor.

Kuşkusuz bu ithalatlar, “AB sevdası uğruna tarım ve hayvancılık bitti” diyenleri bir kez daha haklı çıkarıyor.

Kuru soğan ithalinde gümrük vergisinin sıfırlandığını duyduğumuz zaman bir süre önce “kuru soğan stoklanıyor” diye koparılan beyhude fırtınaları hatırladık.

Ülkeyi yönetenler tarım politikalarındaki başarısızlığı göz ardı edebilmek için spekülatörlerin kuru soğan fiyatını yükseltmek için stok yaptığını iddia ediyor ve her gün bir depo basılarak bunun önüne geçildiği izlenimini vermeye çabalıyorlardı.

Oysa şimdi alınan karar gösteriyor ki böyle bir stokçuluk falan söz konusu değil!

Söz konusu olan ülkeyi yönetenlerin “kuru soğan üretimini” bile dengeleyememiş olmalarından başka bir şey değil.

Ülke yönetimi “cek-cak”lı cümleler kurmaktan ibaret sananlar her gün yeni bir ülke gerçeği ile burun buruna geliyorlar.

Bu defa büyük şehirlerde belediye başkanlıklarını kazanmalarının zora girdiğini görüyorlar.

Ankara-İstanbul gibi şehirlerde su fiyatlarında yüzde 30 indirime giderek vatandaşın gönlünü kazamaya çabalıyorlar ama bunu yaparken geride kalan yıllarda vatandaşı “nasıl kazıkladıklarını” göz önüne seriyorlar.

Sanıyorlar ki vatandaş su fiyatlarını ucuzlattılar diye oylarını götürüp kendilerine verecek.

Sanırız tam aksi olacak ve vatandaş yerel seçimlerde geride kalan yıllarda yediği müthiş kazığın hesabını soracak. Et, buğday ve samanı ihtiyaçtan ithal etmediklerini ileri sürenler kuru soğan için nasıl bir mazeret ileri sürecekler acaba?

Kuru soğanı da zevk olsun diye mi ithal ediyorlar?

Evet, karşımızda kelimenin tam anlamıyla dökülen bir yönetim var.

Bu yönetim çok büyük iddialarla ortaya çıkan ama çok küçük konuları çözüme kavuşturmakta bile yaya kalan bir yönetim! Allah-u âlem yerel seçimlerde korktukları başlarına gelecek ve büyük bir hezimet ile karşı karşıya kalacaklar.