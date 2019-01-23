AKP treninde curcuna

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

AKP trenine şöyle “kuşbakışı” baktığımız zaman “iki grubu” birbirleriyle “kıyasıya” kavga ederken görüyoruz.

Bir grup gayet mağrur bir eda içinde, “Bu trenden inen bir daha asla binemez” havasında konuşuyor.

Sanki kendilerinden başka bir tren yokmuş gibi muhataplarını köşeye sıkıştırmaya çalışıyor.

Diğer grup ise mağdurları oynuyor ve gayet acıklı bir biçimde, “trenden neden kaçtıklarını” anlatıyorlar.

Birbirlerini “ipliklerini pazara çıkarmakla” tehdit edenler de yok değil!

Evet, AKP treninde tam bir curcuna yaşanıyor!

Kimse birbirini sevmiyor.

Kimse birbirine katlanamıyor.

Kimse birbirinden hazzetmiyor.

AKP içinde yaşanmakta olan hır-gür ve ayak oyunlarından bıkıp usananlar, “Kaçışımız düşmandan değil dost görünenden kaçıştır” diyerek önemli bir gerçeğin altını çiziyorlar.

Korkudan değil aldırmazlıktan, gözü dönmüşlükten ve hırstan kaçtıklarını ilan ederek AKP içinde yaşanmakta olan sıkıntıyı göz önüne seriyorlar.

Mağrurlar, “Trenimizden inen bir daha binemez” havasını estirmeye çalışırken, mağdurlar, “İftiralardan kaçıyoruz” diyerek AKP treninden aşağı atlamanın yollarını arıyorlar.

Siyasi partiler içinde bir takım anlaşmazlıkların yaşanmasından daha doğal ne olabilir?

Elbette bir takım anlaşmazlıkların yaşanması çok doğaldır.

AKP içinde yaşanan sıkıntılar bu sınırı çoktan aşmış ve yeni partilerin doğmasına zemin hazırlayacak boyutlara ulaşmış bulunmaktadır.

AKP’nin bu hale gelmesinde kuşkusuz kendileri gibi düşünmeyen herkesin hain ilan edilmesi önemli bir rol oynamıştır.

Geldikleri noktada birbirlerinin “ipliğini pazara çıkarmanın” vaktinin geldiğini ilan etmeleri de oldukça manidar.

Demek ki birbirlerinin pek çok açığını biliyorlar ama siyaset icabı bunu açıklamıyorlarmış.

Ne zaman ki biri diğerinin nasırına basıyor, o zaman ağızlar açılıyor ve “ipliğini pazara çıkarmanın vakti geldi” diye nasıra basan susturulmaya çalışılıyor.

İktidar partisi AKP içinde yaşanan bu anlaşmazlıklar kolay kolay kapanacak gibi görünmüyor. Parti için anlaşmazlıklar kapanmak bir yana giderek büyüme ve genişleme istidadı gösteriyor.

Yani büyük bir girdabın içine yuvarlanıyorlar.