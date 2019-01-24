Marketlerle savaş!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Önüne gelene “savaş açması” ile tanınan AKP iktidarı son olarak “marketlere savaş açmış” bulunuyor.

“Enflasyon düşüyor, faiz düşüyor ama marketlerde fiyatlar bir türlü düşmüyor” denilerek bunun “hesabının sorulacağı” ilan ediliyor!

AKP iktidarı marketlere savaş açarken kendilerine ölçü olarak semt pazarlarındaki fiyatları alıyor.

“Pazarda fiyatlar düştü marketlerde düşmedi” denilerek marketler suçlanıyor.

Doğrudur marketlerde fiyatlar düşmemiştir.

Üstelik hepsinin vitrinlerinde “Enflasyonla topyekûn mücadele” levhaları asılı ama bu laf sadece levhalarda!

Marketlerin “enflasyonla topyekûn mücadele” iddiası levhalardan etiketlere geçebilmiş değil!

Allah-u âlem iktidara şirin gözükebilmek adına vitrinlerine “enflasyonla topyekûn mücadele” levhalarını astılar ama bu mücadele vitrinlerine levha asmaktan öteye geçemedi.

Belki enflasyon gerçekten düşmediği için etiketlerde bunun etkisini göremedik belki de marketlerin aşırı kâr hesabı yüzünden pazar fiyatları ile market fiyatları birbirini tutmuyor.

Marketlere nasıl hesap sorulacağını da merak etmiyor değiliz.

Yoksa haberimiz olmadan ülkemizde uygulanmakta olan ekonomik sistemde değişikliğe mi gidildi?

Şimdi hesap sorulan market “Beni ancak bu fiyat kurtarıyor daha ucuza almak isteyen pazara gitsin” derse, buna ne denilebilir?

Pazar esnafı tezgâhını kurduğu yer için basit bir kira ödüyor fazla da eleman çalıştırmıyor ama marketler öyle mi?

Marketler için kiralanan dükkânlara ödenen kiralar, çalıştırılan personel giderleri hesaba katıldığında pazar fiyatlarına yakın bir fiyatla mal satmaları nasıl beklenebilir?

Bize kalırsa AKP iktidarı marketlere savaş açarken yanlış bir noktadan işe başlamış bulunuyor.

Market fiyatlarını pazar fiyatları ile mukayese edeceklerine enflasyonun gerçekten düşüp düşmediğini araştırsalar daha sağlıklı bir iş yapmış olmazlar mı?

Galiba marketler vitrinlerine “enflasyonla topyekûn mücadele” levhaları asınca iktidardakiler enflasyonun düştüğünü sanmış olmalılar.

Umarız marketlerin muhalefetin emrine girip vatandaşın aklını çelmeye çalıştığını düşünmüyorlardır.

Enflasyonun iktidar kanadından gelen bir emirle düşmeyeceği idrak edilmeli ve buna göre tedbir alınmalıdır.

Biz marketlerin sırtlarından poşet külfeti gibi bir yükü kaldıran iktidara karşı muhalefetin yanında yer alacağına hiç ihtimal vermiyoruz.