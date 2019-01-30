30 Ocak 2019 Çarşamba16 C.Evvel 1440
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Gönülleri nasıl fethedecekler!

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Zeki Ceyhan

İktidar sözcüleri seçmenlerle aralarının giderek açıldığını fark ediyor olmalılar ki sık sık gönülleri fethetmek zorunda olduklarını dile getiriyorlar. “Köprüler yaptırsak nafile” diyorlar.

“Şehirleri yeni baştan imar etsek faydasız” diyorlar.

“İlla ki gönülleri fethetmemiz lazım” diye tutturuyorlar.

Bu teşhis doğru bir teşhis!

Elbette önce gönüllerin fethedilmesi gerekir.

Ama Deli Dumrul mantığı ile hareket edip dururken bunu nasıl başaracaklar?

Söz gelimi Ankara’da kartlı sayaçları olan doğal gaz aboneleri eskiden satın almış oldukları gaza bir daha para ödüyorlar.

Doğal gaz satıcıları vatandaşın ucuzken “çok gaz aldığını” varsayıp onlardan doların yükselişinden dolayı ortaya çıkan farkı tahsil ediyorlar.

“Bu adam kullanmadığı gazın parasını aylar öncesinden bize vermiş şimdi fark talep etmemiz ayıp olur” demiyorlar. 

İktidar vatandaşla ilişkilerinde hep nalıncı keseri gibi!

Sürekli kendinden yana yontuyor.

Şimdi önceden almış olduğu gaza bir daha para ödeyen vatandaş ile nasıl gönül bağı kurulur?

Bu gönül fethedilebilir mi?

Ya da durduk yerde bir poşet meselesi çıkarıp marketlerin bedava verdikleri poşetleri ücrete bağlayıp onu da vatandaşa yıkan bir anlayış vatandaşın gönlüne nasıl girer?

Kabaca bir hesapla ülkemizde yirmi bin civarında zincir market şubesi var. Her şube günde bir kilo poşet kullansa günde yirmi ton poşet tüketiliyor demektir.

“Sıfır atık projesi” diye yola çıkılıp poşetler satılmaya başlanınca bu fatura doğrudan doğruya vatandaşın sırtına yüklenmiş oldu!

Yani bugün “lüzumsuz yere fiyat artırıyorlar” diye savaş açılan marketlere güzel bir kıyak yapılmış oldu.

Marketlere kıyak yaparken vatandaşın sırtına ekstra bir külfet yükleyen anlayış gönülleri nasıl fetheder?

Evet, teşhis doğru gönüller fethedilmeli! Ama önce Deli Dumrul mantığı terk edilmeli.

“Ben yaptım oldu” ya da “biz yaptık oldu” deme yerine bir karar almadan önce epey düşünülmeli.

Vatandaşı sürekli yolmaktan vazgeçilmeli. Yani vatandaş adam yerine konulmalı. Ona değer verildiği alınan kararlar ile gösterilmeli.

Gönüller başka nasıl fethedilebilir?

 

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