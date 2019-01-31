Zeki Ceyhan / Milli Gazete

TBMM Başkanı ve AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’a ihanet ettik” şeklindeki açıklamasını değerlendirirken “uyarıcı, sarsıcı ve ciddi bir özeleştiri cümlesidir” diyor.

Gerçekten de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’a ihanet ettik” demesi oldukça “uyarıcı” bir söylemdir.

Aynı zamanda bir hayli “sarsıcı” bir cümledir.

Ve dahi hiç kuşkusuz “ciddi bir özeleştiri” söylemi olarak kabul edilebilir.

Bu tespitlerin hiçbirine itirazımız yok!

Hatta hepsinin altına imzamızı atarız. Bizim derdimiz bu uyarıcı, sarsıcı ve ciddi bir özeleştiri niteliği taşıyan açıklamanın ardından ne yapıldığı ile ilgili! Tamam, Cumhurbaşkanı Erdoğan böylesine ciddi bir özeleştiri ile fiili durumu ortaya koydu.

Peki, bu açıklamanın ardından öteki yetkililer ne yaptı?

İstanbul’a yapılan ihanetin telafisi için hangi adımlar atıldı?

Doğruyu söylemek gerekirsi bu yolda atılmış bir adımdan hiç haberimiz olmadı. Daha doğrusu böyle bir adım atıldığına tanık olmadık.

Ne İstanbul’un siluetini bozduğu için biraz tıraşlanması istenen yapılar tıraşlandı ne de “bilmem kaç katlı gökdelenlerin” yapılması hız kesti!

Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen bu tarihi gerçek sadece dile getirilmiş olmakla kaldı.

Bu nedenle önümüzdeki dönemde İstanbul’a ihanetin devam edip etmeyeceği konusunda endişelerimiz sürüyor. Evet, “uyarıcı, sarsıcı ve ciddi bir özeleştiri” yapılıyor ama aynı hatanın bir daha tekrarlanmayacağı yolunda kamuoyunu ikna edici bir teminattan eser yok.

İstanbul’a yine iktidar partisinden biri başkan seçilecek olursa korkarız ki benzer söylemleri önümüzdeki dönemde yine duymak zorunda kalabiliriz. “Efendim önce seçtiklerimiz iyi çıkmadı ama bunlar kesinkes iyi” gibisinden bir mazeret nasıl kabul edilebilir?

Şimdi ihanet ettikleri söylenenler de seçilirken göklere çıkarılıyor ve en iyisi bunlar denilmiyor muydu? Sanırız iktidar partisi AKP, kendi elleri ile oluşturduğu açmazlarda boğuluyor.

Aslında yatay mimarı yerine dikey mimarinin tercih edilmesi üzerine “İstanbul’a ihanet ettik” söylemi tüm ülkeye teşmil edilebilir ve daha uyarıcı, sarsıcı ve çok daha ciddi bir özeleştiri olarak “Türkiye’ye ihanet ettik” denilebilir.