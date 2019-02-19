19 Şubat 2019 Salı4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:22Güneş 07:47Öğle 13:23İkindi 16:19Akşam 18:49Yatsı 20:09
    • 7°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • -11°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 101.729 -0.96
  • Altın: 225,837 -0.95
  • Dolar: 5,3028 0.01
  • Euro: 5,9908 -0.14

Rahatız diyorlar ama

» »
Zeki Ceyhan

Yerel seçimler öncesinde iktidar partisi AKP oldukça sıkıntılı günler yaşıyor!

Gerçi AKP sözcüleri “rahatız, işimize bakıyoruz” diyor ama ifade ettikleri gibi rahat olmadıkları her hallerinden anlaşılıyor.

İddia ettikleri gibi rahat olsalar “Cumhur İttifakı” gibi bir arayış içine girerler miydi?

Başlangıçta Cumhur İttifakı’nı sınırlı tutmaya çalıştılar. 30 kadar il de ittifak ile seçime girerken 51il de her partinin ayrı seçime gireceğini ilan ettiler. Ama baktılar ki pabuç pahalı!

Cumhur İttifakı’yla yani MHP ile birlikte seçime girecekleri il sayısını arttırmak için çalışmalara başladılar.

AKP yöneticileri hiç beklemedikleri, hiç ummadıkları bir gelişme ile karşılaştılar.

Genel seçimlerin ardından “bittiler, tükendiler artık bellerini doğrultamazlar” gözü ile baktıkları Saadet Partisi atağa kalktı.

AKP iktidarının tüm yanlışlarını “Dost acı söyler” ilkesinden yola çıkarak yüzlerine karşı bir bir saydı!

Yandaş medya ya da “menfaatleri icabı dost görünen” kesim gibi iktidarın her dediğine ne evet denildi ne de alkışlandı.

Aksine “bu yaptıklarınız yanlış, devlet böyle yönetilmez” diye ses yükseltildi.

Milli Görüş’ün tek adresi olan Saadet Partisi’nin bu atağı kamuoyunda hayli etkili oldu.

Farklı düşüncelere sahip kişiler, “Keşke bizim de Temel bey gibi bir liderimiz olsa” diye özlemlerini dile getirmeye başladılar.

Peki, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel beyi böyle özlenen lider haline getiren özellik neydi?

Bir kere kimseye hakaret etmiyordu.

Kamplaştırıcı ve kutuplaştırıcı bir söylem yerine kucaklayıcı bir söylemi tercih ediyordu,

Hepsinden önemlisi yapılan yanlışların altını çiziyor ve doğru olanları işaret ediyordu.

Evet, AKP sözcüleri her ne kadar “rahatız, işimize bakıyoruz” diyorlarsa da hiçte rahat değiller. Saadet gerçeği gözlerini bir hayli korkutmuşa benziyor. Bunun için Saadet Partisi’ni farklı ittifakların içindeymiş gibi göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Türkiye genelinde bütün il ve ilçelerde seçime giren tek parti olmasına rağmen Saadet Partisi’ni farklı ittifaklar içindeymiş gibi göstermek için yalandan bile medet umar hale gelmiş durumdalar.

Baksanıza yandaş medya Saadet’e çamur atmak için ahlak kurallarını hiçe sayan konuşmaları çok rahat yayınlayabiliyor. “Çamur at yapışmasa da izi kalır” diye hesap ediyor olmalılar.

Ama attıkları bu çamur iz bırakacak gibi değil!

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri