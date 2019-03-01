Yeni parti ve AKP’nin tedirginliği

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Yerel seçimlerden sonra “yeni bir parti” kurulacağı yolundaki haberler AKP’lileri oldukça tedirgin ediyor.

Aralarından ayrılacak isimlerin yeni parti kurmasını “ihanet” olarak algılayıp karşı tavır koyuyorlar.

“Trenden inen bir daha trene binemez” derken de asıl amaçları ayrılanlar ile hesaplaşmak değil geride kalanlara gözdağı vermek!

Yani “Siz de ayrılmaya kalkarsanız milletvekilliğini bir daha ancak rüyanızda görürsünüz” demek istiyorlar. Parti kurmaya kalkışanları “hainlik” ile suçluyorlar ama bu işin tek sorumlusu da bizzat kendileri!

Bir yandan, “Bizde tasfiye yok, çakılı kadro da yok” derken bir yandan da dışladıkları isimleri “siyasi mevtalar” haline getiriyorlar.

Milletvekili yapmıyorlar.

Partide görev vermiyorlar.

Teşkilatlara sokmuyorlar.

Sonra da bu isimler parti kurmaya kalkınca hemen “hain” damgasını vuruyorlar. Bu isimlerin ne yapmasını bekliyorlar ki?

Köşeye çekilip kendilerine yapılan her türlü hakaret karşısında sessiz kalmalarını mı bekliyorlar?

Eğer bugün yeni bir partinin hazırlıkları yapılıyorsa bunun tek sorumlusu bizzat bugünkü AKP yönetimidir.

Dışladıkları, hasbi olmak yerine hesabi olmakla itham ettikleri, metal yorgunu dedikleri ve hepsinden ötesi hain ilan ettikleri isimlere başka bir tercih imkânı bırakmadılar ki!

Genel başkanla ters düşen her isim dışlanır ve kara listeye alınırsa olacağı elbette budur!

Kuşkusuz yeni partiler de kurulur!

Yeni ittifaklar da oluşur!

AKP yönetimi bu konuda suçu hiç başka yerde aramamalı.

Çünkü “neden bu tür sıkıntılar yaşanıyor?” sorusunun cevabı AKP yönetiminin icraatlarında gizli.

AKP çatısı altında siyaset yapma imkânı kalmayan insanların bu davranışı hiç yadırganmamalı.

AKP’yi kurarken “ortak akıl” diye bir kavramdan söz ediyorlar ve partiyi “ortak akıl” ile idare edeceklerini söylüyorlardı. Aradan geçen zaman gösterdi ki “ortak akıl” denilen şey kocaman bir balondan başka şey değilmiş!

AKP’de her şey tek kişinin aklına uygun olma mecburiyetinde!

Tek kişilik akılla da parti içi birlik ve beraberlik ancak bu kadar sürdürülebiliyor. Sonunda ipler bugün olduğu gibi mecburen kopuyor.

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