Aynen çöken binalar gibiler!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Son günlerin modası çöken binalar! İstanbul ile başlayan çökmeler değişik illerde devam ediyor. Çöken binaların sakinleri önce kolonlardan ses geldiğini ifade ediyorlar! Önce ses geliyormuş.

Ardından bir çatırtı duyuluyor ve apartman yerle bir oluyormuş.

Kolonlardan gelen sesle ayıkanlar evi terk edebilirlerse ne âlâ!

Terk edemezlerse çöken binanın altında kalma riski yüksek!

Nedendir bilinmez ama biz bazı siyasi partilerin halini de çöken binaların haline benzetiyoruz.

Çöken binaların kolonlarından ses geldiği gibi bazı partilerin kolonlarından da ses geliyor.

Hem de bu sesler yeni duyulan sesler değil. Günlerdir hatta aylardır duyuluyor. Tehlike adeta “geliyorum” diye bas bas bağırıyor.

Bu partilerin başını da iktidar partisi çekiyor.

Siyasi partiler elbette çöken binalar gibi bir anda yerle bir olmuyorlar ama seçimlere kendi adlarıyla girecek cesareti bulamıyorlar.

Başka partilerle “ittifaklar kurarak” yani güçlerini birleştirip ayakta kalmaya çabalıyorlar.

Bunu da açıklarken de ortaya beka sorununu atıyorlar.

“Hayatiyetimizi sürdürmenin başka yolu kalmadı” deme yerine “bunu ülkenin bekası için yapıyoruz” diyorlar. Yani gerçek nedeni gözlerden saklamaya çalışıyorlar.

Yani tıpkı kolonlarından ses gelen binanın kolonlarını sıvayarak meseleyi geçiştirmeye çalışmak gibi bir şey yapıyorlar.

Ama ülke genelinde seçimlere büyük oranda kurdukları “ittifaklara” dayanarak giriyorlar.

Bal gibi biliyorlar ki seçimlere “tek başlarına” girdiklerinde kaybetmeleri kaçınılmaz.

Kendileri açısından bir beka sorunu olduğu inkâr edilemez.

Bu sorunu açık net ortaya koyma yerine biraz allayıp pulluyor ve “ülkenin beka sorunu var” diye insanların gözlerini korkutup ayakta kalmaya çalışıyorlar.

İktidar partisindeki dostlarımızı bir kez daha uyarmak istiyoruz.

Parti kolanlarından gelen sesleri ciddiye almalısınız.

Bunları geçiştirmemelisiniz!

Yoksa bir anda yıkılıp giden koca binalardan fazlaca bir farkınız kalmayacak. Hani bir ara adına “metal yorgunluğu” dediğiniz önemli bir sorun yaşamıştınız.

Şimdi görülüyor ki yorgun metaller iflasın eşiğine gelmiş!