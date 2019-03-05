Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay milli uçağımızın 2026’da göklerde olacağını müjdeliyor.

Bu müjde çok hoşumuza gidiyor, seviniyoruz. Her gün bin bir türlü olumsuzlukla uğraşıp dururken böyle bir haber kararan ruhumuzu ferahlatıyor.

Ama Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin yaptığı açıklama tüm keyfimize limon sıkıyor.

Pakdemirli diyor ki: “Uçaklarınız roketleriniz olabilir ama buzdolabı boşsa bunların hepsi boştur.” Bu sözler adeta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yaptığı açıklamayı tekzip etmiyor mu?

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli tarımın savunma sanayinden daha önemli olduğunu da sözlerine ekliyor.

Bu arada İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Demirel’in bir sözünü hatırlatıyor. Ve “tencere her iktidarı sallar” diyor! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin, “Buzdolabı boşsa bunların hepsi boştur” sözü ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in Demirel’den aktardığı, “Tencere her iktidarı sallar” sözünü alt alta koyunca milli uçağımızın 2026’da göklerde olmasının hiç önemi kalmıyor ki!

İktidar kendi kendine muhalefet görevini de üstlenmiş gibi!

Birinin dediğini diğeri nakzederek muhalefetin yapması gereken işleri de yapıyorlar. Üstelik İYİ Parti Genel Başkanı Akşener tarımda Avrupa birincisi olduğumuz yolundaki haberleri yerden yere vuruyor ve sadece hayvan ithalatında birinci olduğumuzu söylüyor.

Haksız mı?

Elbette haklı!

Bütün yurdu anguslar ile doldurdular. Zaten Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin açıklaması Akşener’i teyit eder nitelikte! “Buzdolabı boşsa bunların hepsi boş” demek suretiyle fiyakalı bütün nutukların ayaklarını yerden kesiyor.

Sadece patates soğanda tanzim satışın yetmeyeceği akaryakıtta da tanzim satış yapılmasını isteyenler haklılar. İktidar göklerde milli uçağımızı uçurtmaya çalışırken mutfağı fazla mı ihmal etti acaba?

Buzdolapları Tarım ve Orman Bakanı’nın ileri sürdüğü gibi boş kalırsa vay geldi bu iktidarın başına.

O zaman Akşener’in hatırlattığı Demirel’in sözü haklılık kazanır ve tencere iktidarı sallar!

Yani iktidar açısından zor günler kapıda. Ama bakarsınız boş buzdolabı “hain” ilan edilir, tencereye de yuvalanıp kapağını bulmadığı için “ihanet” yakıştırması yapılır.