Anketler kandırıyormuş!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP son günlerde yapılan anketlerden bir hayli rahatsızlar! “Anketler bizi kandırıyor” diye yakınıyorlar.

Hatta içlerinden bazıları anketlerin kendilerini kandırmaması için yasal düzenleme yapılmasını bile istiyorlar.

Niye böyle oldu?

Bugüne kadar anketler ve anketçiler ile yağlı ballı ilişkiler içinde olanlar ne oldu da böyle anket ve anketçi düşmanı kesildiler?

Bu sorunun bir tek cevabı olabilir.

O da yapılan anketlerde Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin önde çıkmamalarıdır.

Anketler kendilerini önde göstermeyince hem anketlere hem de anketçilere küsmüş olmalılar. Küskünlüklerini, “Anketlere güvenmiyoruz” sözü ile açığa vuruyorlar!

Onlar anketlere güvenmiyorlar. Yapılan anketler gösteriyor ki ankete katılan denekler de onlara güvenmiyor.

Karşılıklı güvensizlik anketlere savaş açılmasına yol açıyor! “Anlı şanlı anket firmalarını bıraktık, adı sanı duyulmamış bir şirket ile çalışıyoruz” şeklinde yapılan açıklamalar da bu karşılıklı güvensizliğin sonucu ortaya çıkan bir durum.

Evet, Cumhur İttifakı bir yandan büyük oynarken bir yandan da hızla taraftar yitiriyor.

Anketçiler ne yaparlarsa yapsınlar onları önde gösteremiyorlar. Cumhur İttifakı ortaya çıkan sonuçları hasımların manipülasyonu olarak algılıyor ve anketlerle halkın yanıltıldığını ileri sürüyor.

Anketler farklı sonuçlar veriyor olsaydı, Cumhur İttifakı’nı önde gösterseydi hiçbiri anketlere küsmeyecek ve de güvensizlik izhar etmeyecekti.

Yine anketler ve anketçiler göklere çıkarılacaktı.

Nitekim bir anketçi AKP’yi dokuz vilayetin sekizinde birinci gösterince buna dört elle sarıldılar ve hemen manşetlerine taşıdılar.

Tersi olunca yerin dibine batırıyorlar.

Sonra da “medyaya değil meydanlara bakıyoruz” diyorlar.

Yarın meydanlarda tepki görmeye başlarlarsa bu sefer meydanlara küsüp başka şeyler söyleyeceklerinden hiç şüphemiz yok.

Siyaseten ayakta kalabilmek için her yolu deniyorlar.

İttifak oluşturmaları da bu yüzden!

Beka meselesi diye tutturmaları da bu yüzden.

Anketlere küsmeleri de bu yüzden.

Zamanın artık aleyhlerine çalıştığının farkına vardılar mı bilemiyoruz!

Belki durumu lehlerine çevirmek istiyorlar ama etme bulma dünyası kuralları gereğince bunu da başaramıyorlar.