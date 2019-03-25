Zeki Ceyhan / Milli Gazete

İktidar partisi AKP’den başta bizim Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı onların ise Reis dedikleri Erdoğan olmak üzere herkes şikâyetçi!

Ağzını her açan yana yakıla AKP içindeki sıkıntıları dile getiriyor.

Onların Reis olarak hitap ettikleri Erdoğan belediyelerin ve partisinin vatandaşa gerekli ihtimamı göstermemesinden, vatandaşın sıkıntılarını paylaşmamasından ve dertlerini dinlememesinden yakınıyor.

Ve duyduğuma göre diye başlayan cümleler ile sıkıntısını dile getiriyor. O’na yani Reis’e yağ çekme yarışında olanlar ise “duydukların az daha neler var neler” havasında yazıp çiziyorlar ve iktidar partisi içinde yaşanan sıkıntıları açığa vuruyorlar.

Yani hepsi şikâyetçi!

Enflasyonla topyekûn(!) mücadele edildiği gibi bunlar da AKP ile topyekûn mücadele havasına girmiş gibiler!

Bu gayretlerine baktığımız zaman onlara bırakın memleket meselelerine kafa yormayı da siz önce partinizi bir düzeltin demek istiyoruz.

Yahu daha partinizi istediğiniz çizgiye çekemezken ülke meselelerini nasıl halledeceksiniz?

Belediye başkanlarından yakınma onlarda!

Teşkilatlardan yakınma onlarda!

Birbirlerinden yakınma onlarda!

Kaba bir tanımlama ile iki AKP’li bir araya geldiği zaman aralarında hemen bir anlaşmazlık çıkıyor.

Birinin ak dediğine öteki kara diyor.

Sözüm ona Reis diye hitap ettikleri liderlerini çok seviyorlar ve bir dediğini ikiletmiyorlar ama aslında liderin dediklerine hiç kulak verdikleri yok!

Reis dedikleri kişi aylardır hatta yıllardır parti içindeki kibirlenmelerden yakınıyor. Vatandaşların adam yerine konulmamasından dertleniyor. Böyle yapmayın etmeyin diye konuşuyor.

Ama bu uyarılar partililerin bir kulağından girip ötekinden çıkıp gidiyor.

Herkes dinlermiş gibi yapıyor.

Ancak kimse yapılan uyarılara kulak asmıyor.

Sonra da memleket meselelerini gündeme getirip bunları ancak kendilerinin çözebileceğini iddia ediyorlar.

İstikrarı da ancak kendilerinin sağlayabileceğini ileri sürüyorlar.

Siz hele önce kendi partinizi bir düzeltin. Kendi partiniz içinde istikrarı bir sağlayın. Kendi partiniz içinde sözünüzü dinletir hale gelin. Ülkenin işlerini birileri nasıl olsa yoluna koyar!