Zeki Ceyhan / Milli Gazete

AKP yıllardır kullandığı taktiği yine devreye sokuyor. Yani yerel seçimlere “bayat bir taktikle” katılıyor. Bayat taktik dediğimiz şu:

Seçimlerde oyunuzu AKP’ye verirseniz enflasyon, işsizlik ve faiz düşer vermezseniz düşmez, istikrar bozulur.

Evet, vatandaş da oyunu AKP’ye vermezse enflasyonun, işsizliğin ve faizlerin alıp başını gideceği algısı oluşturulmaya çalışılıyor.

Ama vatandaş tecrübe ile biliyor ki yıllardır her seçimde oyunu AKP’ye vermesine rağmen ne enflasyon düşüyor, ne işsizlik geriliyor ne de faiz düşüyor ne de istikrar sağlanabiliyor. AKP’nin bu konudaki başarısızlığı ortada!

Ancak sürekli “Biz gidersek istikrar da gider, ortalık allak bullak olur” tehditleriyle vakit öldürüp duruyorlar.

Vatandaşlar arasında “kucaklaşmaya” vesile olacak adımlar atmak yerine “kutuplaşmayı ve kamplaşmayı” hızlandıracak söylemler kullanmayı tercih ettikleri için ortam giderek geriliyor.

Kendileri gibi düşünmeyen herkesi “hain” ilan ediyorlar.

Kendileri bir başka parti ile ittifak kurunca hayırlı bir iş yapmış oluyorlar. Ama siyasi rakipleri bir ittifak oluşturunca bunun adı zillet ittifakı oluyor.

Bu hırçın, bu ayrımcı politika vatandaşın gözünden kaçmıyor.

Eskiden oylarını güle oynaya AKP’ye verenler bile şimdi büyük tereddütler içine girmiş durumdalar.

Bir kısmı artık AKP’ye oy vermeyeceğini açıkça ilan ederken bir kısmı mecburiyetten oy vereceğini söylüyor. Yani bir alternatif bulunduğu anda onların oyları da AKP’ye gitmeyecek!

Burada iş muhalefet partilerine düşüyor.

Muhalefet tutarlı aday çıkardığı anda AKP ciddi sıkıntılar içine düşecek gibi görünüyor.

Evet, yerel seçimlere de geçmiş seçimlerde kullandıkları taktikle gireceklerine göre artık yeni strateji geliştiremiyorlar demektir.

Bayat taktiklerden medet umar hale gelmeleri çaresizlik içinde olduklarının açık bir göstergesi değil mi?

“Biz olmazsak istikrar bozulur” iddiasının artık hiçbir önemi kalmamıştır.

Açıkça görülmektedir ki ”varlıkları istikrarı korunmaya” yetmemektedir. Varlıkları bırakın istikrarı korumayı aksine istikrarı bozan bir faktör haline gelmiş bulunuyor.

Unutulmasın ki bayat yemek insan sağlığını, bayat taktik ise siyasetin sağlığını bozar.

Sağlıksız siyasette beş para etmez!

Bayat taktik ile sağlıksız siyasetten başka bir şey elde edilemez